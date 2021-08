Lana Rhoades presume cuerpazo con 20 semanas de embrazo en ajustado biker shorts y top

Este 2020 Lana Rhoades decidió dejar su carrera en la industria del cine para adultos y vivir de sus ingresos como influencer. Por lo que en esta oportunidad la ex actriz porno se animó a compartir su felicidad y mostrar cómo luce durante su embarazo.

Hace unos días la bella joven aprovechó su cuenta de Instagram para subir un par de fotografías en las que aparece enfundada con un ajustado biker shorts y top para comentar a sus más de 16.4 millones de seguidores que se encuentra atravesando las 20 semanas de gestación, pero lo que dejó con el ojo cuadrado a propios y extraños, es que la rubia sigue conservando tremendo cuerpazo durante la dulce espera.

“Bump update! 20 wks in a couple days! Every woman looks different during their pregnancy depending on factors such as their height, abdominal muscles, and where the baby is sitting. I’m obviously still very tiny @ 20 wks which is half way through my pregnancy! The baby is actually measuring bigger than most babies! The ultrasound tech’s have told me Milo has giant feet and long legs 😅 so we will be skipping new born clothes when he gets here!”, escribió al pie de las postales que hasta el momento han acaparado casi tres millones de likes, piropos y felicitaciones.

Previamente Lana Rhoades acaparó miradas al dejarse admirar usando una camisa blanca desabrochada y sin ropa interior, además de mostrar en otra imagen el tatuaje que tiene en su trasero.

