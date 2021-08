No dominan como antes: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo suman dos años sin ser considerados por UEFA

UEFA presentó a los tres mejores jugadores de la temporada 2020/21 con una particularidad que se repitió por segundo año consecutivo: la no aparición entre los nominados de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo.

Messi tuvo un año difícil en Barcelona: se despidió de la UEFA Champions League con una mala imagen ante el PSG. Cayó en octavos de final. No ganó La Liga. Y para desfortuna, la Copa América que ganó no forma parte de la competencias que considera la UEFA, por ser de otra confederación.

La temporada de CR7 fue similar: eliminación temprana -octavos de final- ante el Lyon y una campaña para olvidar en la Serie A. Fue el goleador de la Eurocopa 2020, pero su selección perdió ante Bélgica en octavos de final, por lo que no acumuló mayores méritos para ser más tomado en cuenta por los votantes.

Los tres jugadores que aspiran a convertirse en el Jugador del Año en UEFA son Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté y Jorginho.

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote? #UEFAawards

Y el top 3 de delanteros está conformado por Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

⚽ Take a look at the 2020/21 #UCL award nominees – who gets your vote in each of the positions?

— UEFA (@UEFA) August 18, 2021