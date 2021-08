VIDEO: Madres afganas lanzan por valla de alambre a sus bebés para que soldados británicos se los lleven

Imágenes de madres desesperadas pasando a sus bebés por la barrera alambrada del aeropuerto de Kabul para que las tropas británicas los saquen del país son parte de las dramáticas escenas que se viven en Afganistán en medio del caos por la vuelta al poder de los talibanes.

“Las madres están desesperadas, están siendo golpeadas por los talibanes. Ellas gritaban, ‘salven a mi bebé’ y nos lanzaban sus hijos. Algunos de los niños caían en el alambrado”, describió un oficial del Regimiento Paracaidista al medio británico Independent.

“Es horrible lo que pasó. Entrada la noche, no había un solo hombre entre nosotros que no estaba llorando”, añadió la fuente.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021