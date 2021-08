Cero amnistía: talibanes en Afganistán ejecutan a jefe de la policía que luchaba contra ellos

Imágenes de la brutal ejecución de un jefe policial en Afganistán por parte de los talibanes circulan desde ayer en redes sociales.

El video que se ha vuelto popular en redes muestra el asesinato a sangre fría del general Haji Mullah Achakzai, jefe de la policía en la provincia Badghis cerca de Herat.

Achakzai fue matado a balazos por miembros del grupo extremista que se han hecho del poder en la mayoría del territorio afgano desde la semana pasada.

El general era un acérrimo enemigo de los talibanes contra quienes luchó junto a las fuerzas gubernamentales afganas, precisa el reporte del Daily Mail.

En el material audiovisual, se ve a la víctima esposada, de rodillas y con una venda en los ojos.

El líder policial había sido arrestado por los militantes islámicos luego de que ocuparan la zona cerca de la frontera con Turkmenistán.

El video alcanzó mayor difusión luego de que la exreportera de la BCC, Nasrin Nawa, retuiteara las imágenes que, en principio, fueron compartidas en la cuenta @PanjshirProvince, que corresponde a un grupo de resistencia de los talibanes.

Strong graphics!

Haji Mullah, Police chief of Badghis province executed after surrender by #Taliban.

This is their public amnesty!

pic.twitter.com/RsyslvJw98

— Nasrin Nawa (@NawaNasrin) August 19, 2021