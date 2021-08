Alerta de apagones y fuertes lluvias; playas cerradas domingo y lunes por tormenta Henri que podría ser huracán en Nueva York y Connecticut

“¡Esté preparado para tormentas y cortes de energía prolongados en algunas áreas! Lejos de la costa, las fuertes lluvias son probablemente el mayor peligro de Henri. Espere una lluvia generalizada de 3-5 (pulgadas) ¡Es probable que se produzcan inundaciones!”, advirtió esta mañana para Nueva York el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Todas las playas de NYC estarán cerradas para los nadar el domingo y el lunes debido a las condiciones peligrosas que se esperan a medida que la tormenta tropical Henri atraviesa el área, anunció ayer el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad.

Es posible que haya corrientes de resaca peligrosas con oleajes de 2 a 4 pies en las playas del Océano Atlántico, según el NWS. Henri estaba a unas 525 millas al sur de Montauk Point (extremo oeste de NY) esta madrugada y se dirigía directamente hacia el resto de Long Island, con fuertes vientos, lluvias y marejadas ciclónicas potencialmente dañinas para toda la región.

“Con vientos máximos sostenidos de 70 mph (5 mph menos que el nivel de huracán), Henri seguía siendo una tormenta tropical el sábado por la mañana, pero se espera que gane fuerza a medida que avanza hacia el norte a unas 12 mph. Existe una advertencia de huracán en la mayor parte del condado Suffolk”, resumió New York Post.

En NYC podrían comenzarse a sentir los vientos fuertes esta noche. Si bien se espera que el centro de la tormenta toque tierra en Long Island, hay un 70-80% de probabilidad de que ráfagas de hasta 70 mph soplen a través de los cinco condados, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Eso podría provocar cortes de energía generalizados. Con Edison está en alerta y dijo que traerá 1,500 trabajadores adicionales de otras regiones para ayudar a restaurar las posibles interrupciones que, en algunas áreas, podrían durar días.

“Por precaución por las condiciones peligrosas que se pronostican, hemos decidido cerrar todas las playas de la ciudad para nadar”, dijo ayer la comisionada interina de Parques, Margaret Nelson. “Si bien aún se permitirá el surf, los salvavidas no estarán de servicio, y exhortamos a todos los neoyorquinos a que no arriesguen sus vidas ignorando esta orden”.

También se pospuso para el domingo 29 el “TD Five Boro Bike Tour”: hasta 32,000 ciclistas estaban programados para disfrutar mañana las 40 millas deese evento, que tampoco se pudo celebrar en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

Los meteorólogos han dado diferentes predicciones de lluvia para Nueva York, diciendo que la tormenta Henri podía traer de 1 a 6 pulgadas de agua en ciertas zonas de la ciudad. Hasta ayer, la trayectoria exacta de la tormenta era incierta y no estaba claro si tendría un impacto directo en Long Island o New England. En cualquier caso, se esperan vientos fuertes y corrientes de resaca en las áreas, resumió Pix11.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

Away from the coast, heavy rain is likely the biggest hazard from #Henri.

Expect a widespread 3-5" of rainfall, with locally higher amounts. Flooding likely! https://t.co/zOBwd2G7pM

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) August 21, 2021