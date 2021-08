Nueva York y Connecticut están bajo en alerta por el huracán Henri

La tormenta tropical Henri avanzó hacia con rumbo a Nueva Inglaterra, donde un huracán no ha aterrizado en 30 años. Se espera que la tormenta toque tierra el domingo por la noche.

La tormenta tropical Henri podría convertirse un huracán el sábado y tocará tierra de forma poco común en Long Island de Nueva York o en el sur de Nueva Inglaterra el domingo, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) .

Henri se fortaleció en las últimas horas y es casi un huracán con vientos de 70 mph, según la actualización del viernes a las 5 pm del NHC .

“Aunque se pronostica un debilitamiento de constante a rápido mientras Henri se mueve sobre aguas más frías al sur de Long Island y Nueva Inglaterra, es probable que todavía tenga la intensidad de huracán o muy cerca cuando llegue a la costa”, dijo el centro el viernes por la tarde.

Here are the 5 PM EDT August 20th Key Messages for Tropical Storm #Henri. Parts of the Hurricane Watch area has been updated to a Hurricane Warning for portions of Long Island and Connecticut.

Latest Advisory: https://t.co/e0oWvm0XQT pic.twitter.com/xQvqFJoyy8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2021