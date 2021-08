Gabriel Coronel listo para debutar como reportero de ‘Nuestra Belleza Latina’, confiesa que no está soltero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gabriel Coronel ya está listo debutará como reportero de ‘Nuestra Belleza Latina’, y mientras se prepara para lo que asegura que marcará un antes y un después en su carrera, confiesa ¡que no está soltero!

Así es, en una entrevista sin desperdicios, Gabriel Coronel nos que se siente feliz con esta nueva oportunidad, que aunque se preparó, no estaba en sus planes la conducción hasta que Univision le hizo la propuesta y ¿nos habló de su novia?… Mira a continuación.

-La carrera de un artista tiene muchas aventuras, ¿Qué significa esta nueva para ti?

Gabriel Coronel: Un reto, una consagración de un nuevo camino… Creo que mi carrera ha tenido muchas vertientes, y cada una de esas vertientes son muchos esfuerzos, dedicación, actitud, ganas, oportunidades, y esta es una de ellas. El camino a la conducción fue algo que, para ser muy sincero, no lo busqué, por más de que me he preparado mucho para estar ahí, y pues que ‘Nuestra Belleza Latina’, y Univisión me estén dando esta oportunidad, y esta ventana, sin duda alguna es algo mágico, sobre todo por tener la responsabilidad que tengo, que es ser parte de los sueños de estas participantes. Sn duda alguna una aventura para mí maravillosa, que asumo con muchísimas ganas.

-¿Cuál será el plus que marcará tu sello en este reto?

Gabriel Coronel: Es ser yo, es conectar con el público y sobre todo conectar con ellas, es ser un tutor para ellas, es darles un consejo, quizás esos consejos que a mí no me dieron o que a mí me dieron, es tratar de sacar lo máximo todo ese brillo que ellas tienen… Yo creo que al lograr eso, ellas van a conectar más con el público, y ahí se va a generar una sinergia maravillosa, sin duda alguna va a ser un punto mágico para el show, el yo poder ser parte de ellas, sacar el máximo de ellas, y ellas que le regalen al público todo lo que tienen.

-Ahora que tú estarás del otro lado, entrevistando ¿Qué pregunta jamás le harías a un entrevistado?

Gabriel Coronel: (risas) ¡Ay no lo sé, sabes!… Creo que ha sido fundamental para mí ver la vida con mucho optimismo, con muchas felicidad, darle fuerza a las cosas positivas, y creo que me voy a enfocar en sacar las cosas positivas que ellas tienen, sé que van a haber cosas que no le sumen tanto, creo que por ahí no me voy a ir, lograr ese punto de incomodidad va a ser algo que va a marcar la diferencia en la seguridad que puedan tener ellas al momento de estar ahí interpretado en tarima. Sin duda alguna no le voy a decir nada que yo sé que es algo negativo para ellas o que es algo que no le da tantas fuerzas, por ahí no me voy a ir, solamente va a ser puras cosas positivas, y darle fuerza a toda esa magia que ellas nos pueden entregar.

-Tú has participado en reality, ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué les aconsejarías a ellas?

Gabriel Coronel: El ser humano viene a este mundo con una misión, y viene a este mundo con un ángel y una magia única y especial y se llama ´La identidad’… Si tú no pones a prueba tu identidad, si tú no sacas al máximo esa luz con la que viniste al mundo, vas a fallar, si quieres copiarte de otra persona, vas a fallar, si estas pensando más en hacer algo negativo para alguien más, vas a fallar, entonces mi mayor consejo con ellas va a ser: sean ustedes, sean propias, sean únicas, sean auténticas y disfrútenlo, disfrútenlo al máximo, prepárense todas las semanas para que cuando llegue ese momento disfrútenlo, porque es su momento y sino lo disfrutan se pasó el momento sin aprovecharlo, así que por ahí van los consejos.

-Tú estás soltero y te encontrarás con muchas mujeres bellas e inteligentes, ¿Qué haces si te enamoras de una de ella?

Gabriel Coronel: Pues nada, fíjate que no estoy soltero, sé que van haber muchísimas mujeres bellas… Va ser muy bonito, para mí me he cruzado durante muchos años y en muchos países que he vivido, en proyectos distintos donde hay mujeres muy bellas, mujeres no solamente muy bellas sino muy trabajadoras, grandes profesionales pero estamos aquí por un trabajo y eso siempre, como que lo he sabido marcar en mi carrera, así que nada a disfrutar mucho.

-¡No estás soltero ya! Entonces ¿Hay algo que quieras compartir sobre tú chica?

Gabriel Coronel: No te voy a compartir más nada, pronto van a saber, la verdad es que me llevo las cosas muy en calma, no es por no querer decirlo sino porque siento que son cosas que poco a poco se van naciendo, van creciendo y en algún momento llegará el momento de compartirlas.

-¿’Nuestra Belleza Latina’ será un antes y un después en tu carrera?

Gabriel Coronel: Estoy seguro que va a ser un antes y un después en mi carrera, que me está dando la oportunidad de nuevo de llegar a millones de hogares en el mundo entero, cosa que agradezco mucho, vamos a conseguir a una mujer 360, vamos a conseguir a una mujer que no solamente se trate de si es agraciada o no, sino que tenga preparación, tenga actitud, tenga este sabor latino que nos identifica, tenga colores tenga energía que tenga algo para demostrarnos y bueno recuérdense que la mujer perfecta no nace, se hace, así que nos vemos muy pronto por ‘Nuestra Belleza Latina’.

