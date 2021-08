Instalan una gran rueda vertical para promover el turismo en Times Square, Nueva York

Una rueda vertical gigante se está instalando temporalmente en Times Square, en pleno centro de Nueva York, poco antes del regreso de los espectáculos de Broadway, para promover el turismo, sector fundamental en la recuperación económica de la ciudad.

La enorme estructura traída de Texas tendrá una altura de 110 pies, el equivalente a 11 pisos, en medio de las vallas publicitarias más caras del mundo. Comenzó a ensamblarse el jueves y estará lista para recibir visitantes desde el lunes por tiempo limitado, con entradas a un costo de $15 a 20 dólares por 12 minutos de disfrute, que se venderán en línea y en una taquilla en el lugar, asignando una tiempo específico para acceder a la atracción.

So, this is happening 🤩 Times Square's first ever outdoor ferris wheel is coming soon. https://t.co/LsfQe6YARB

🎡 Artist rendering by Anthony George pic.twitter.com/4uwqL32EVP

— Times Square (@TimesSquareNYC) August 20, 2021