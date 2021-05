Premios Tony serán el 26 de septiembre, apostando al regreso de Broadway y el turismo para la recuperación económica de Nueva York

Con 15 meses de retraso, la 74ta ceremonia de los premios Tony 2020, considerados los Óscars de Broadway, se realizará finalmente el próximo 26 de septiembre, asumiendo que para entonces ya estén de vuelta los grandes espectáculos teatrales, paso fundamental para la reactivación turística y en general toda la economía de la ciudad.

Además, tras la larga espera, esta vez el espectáculo tendrá una duración extendida de cuatro horas, una más de lo tradicional. Los productores anunciaron ayer que se transmitirán por los canales CBS y Paramount+.

“Más de 97 mil trabajadores dependen de Broadway. El impacto económico para la ciudad es de $14.8 mil millones de dólares”, resumió Pix11.

Este año, la entrega comenzará a las 7 pm ET/4 pm PT en Paramount+ exclusivamente, luego continuará en CBS con un evento de concierto en vivo “con artistas de Broadway superestrellas y ganadores del premio Tony reuniéndose en el escenario para interpretar amados clásicos y celebrar la alegría y la magia del teatro en vivo”. Al cierre de la noche, se anunciarán los ganadores de los tres principales premios: mejor obra de teatro, reposición (revival) y musical de la temporada 2019-2020 interrumpida por la pandemia.

Nunca había pasado tanto tiempo entre las nominaciones –anunciadas en octubre del año pasado- y la entrega de los premios, cuya fecha fue pospuesta varias veces, en medio de la incertidumbre por la reapertura de la ciudad entre los picos de la pandemia.

“No hay nada que se compare con la magia del teatro en vivo, y estamos encantados de poder compartir su regreso de celebración y el increíble talento y el arte de la temporada abreviada 2019-2020 con los fanáticos del teatro en todas partes”, dijo un comunicado conjunto de Charlotte. St. Martin, presidenta de The Broadway League (TBL); y Heather Hitchens, presidenta y directora ejecutiva del American Theatre Wing, organización que entrega los premios.

(TBL), la asociación comercial que representa a los productores y regula las presentaciones en la llamada meca teatral del mundo, conformada por 41 teatros de al menos 500 asientos.

No hubo información sobre si habría un anfitrión en la gala. La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos del teatro, pero con quejas de que la mayor parte de los premios, como los de actuación, dirección y técnicos, no serán transmitidos en señala abierta, sino sólo serían accesibles para los clientes del canal Paramount+.

El plan será similar al empleado por los Grammy, donde la mayor parte de los premios se transmiten en un evento previo al espectáculo de TV, aunque sí se puede ver de forma gratuita, acotó Associated Press.

Los turistas nacionales y extranjeros conforman la mayoría del público asistente a obras de teatro y musicales en NYC, impactando sectores paralelos vitales en Nueva York, como hotelería y restaurantes.

Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo de 2020, eliminando los 31 espectáculos que ya estaban en cartelera y 16 programados para abrir en la primavera pasada. Ahora finalmente han recibido luz verde para reabrir y el primero será el musical “Hadestown”, el 2 de septiembre, el gran triunfador con 8 premios Tony en junio de 2019, la última gala celebrada.

Los organizadores buscan un teatro de Broadway como base para el evento central en persona. En paralelo, las producciones nominadas podrían presentar segmentos desde sus respectivas salas para reducir la acumulación de público bajo un mismo techo, comentó ayer la prensa local.

Las nominaciones de esta temporada se obtuvieron de sólo 18 obras de teatro y musicales elegibles, una fracción de los 34 de la temporada anterior (2018-2019). Normalmente hay 26 categorías competitivas; esta vez sólo 25 y, debido a la escasez de producciones, algunos rubros sólo tienen un nominado y por ende virtual ganador, como “mejor actor de un musical”: Aaron Tveit (Moulin Rouge). La lista completa puede revisarse aquí.

