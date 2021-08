Iggy Azalea estalla ante los rumores sobre su supuesto affaire con este ex de Khloé Kardashian

Iggy Azalea no quiere distracciones innecesarias ahora que se encuentra en plena labor promocional del último álbum de su carrera discográfica, que irá publicando por capítulos. Eso explica, entre otras cosas, el tono de indignación con el que la australiana ha tenido que desmentir públicamente los rumores que apuntan a un supuesto affaire entre ella y el jugador de baloncesto Tristan Thomspon, expareja de la estrella televisiva Khloé Kardashian.

Por supuesto, a la artista no le ha hecho ninguna gracia que la vinculen sentimentalmente a un hombre que ha cometido tantas infidelidades contra la madre de su hija True, quien cumplió tres añitos de vida el pasado mes de abril. Además, y teniendo en cuenta que, al parecer, Khloé todavía está tratando de salvar su maltrecha relación con el astro de la NBA, las especulaciones acerca de nuevos idilios paralelos del ahora jugador de los Sacramento Kings podrían ser especialmente dolorosas para la hermana de Kim Kardashian.

“Me acabo de enterar de que circulan por ahí unas ‘fake news’ muy extrañas, sobre mí y mi supuestas citas con un hombre al que no he visto jamás en mi vida. ¿De verdad que están tan aburridos?”, ha señalado Iggy con un comprensible enfado en su cuenta de Twitter. “Mier**, es algo muy, muy extraño”, ha añadido para zanjar este asunto de una vez por todas. El origen de esta teoría ya desmontada, o al menos de su difusión masiva en la esfera virtual, está en el canal de YouTube de la ‘influencer’ Tasha K.

Very weird fake news making the rounds about me dating a man I’ve literally never met a DAY in my life…. Like…. 😑

Y’all are really that bored?!?!

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) August 22, 2021