El gobernador de Texas ordenó a la Guardia Nacional detener a indocumentados

La Guardia Nacional de Texas recibió este martes el aval del alcalde Greg Abbott para detener a los inmigrantes indocumentados que crucen la línea fronteriza de manera ilegal y estarán operando en la frontera con México para hacer cumplir la ordenanza.

Los efectivos han apoyado a autoridades locales y federales en materia migratoria los últimos meses, pero se limitaban a realizar funciones de observación, mantenimiento y mejora de infraestructuras, como lo hicieron con la valla fronteriza.

No obstante, el republicano Abbott, quien desde hace algunos meses viene librando una batalla política y judicial en materia migratoria contra Joe Biden, quiso ir un paso más allá, y ordenó a las fuerzas de seguridad del estado mantener en cumplimiento esta ordenanza.

“Están autorizados para hacer cumplir la ley de Texas, incluido el arresto de personas que cruzan la frontera ilegalmente y violan la ley estatal. La Guardia está desempeñando un papel sin precedentes para asegurar la frontera debido a la negativa de Biden a hacer cumplir la ley”, señaló Abbott en su cuenta de Twitter.

I'm surging @TexasGuard to better secure the border.

They're authorized to enforce TX law, including arresting people who cross the border illegally & violate state law.

The Guard is playing an unprecedented role to secure the border due to Biden's refusal to enforce the law. pic.twitter.com/XR6Reyz8kH

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 24, 2021