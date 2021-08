Vehículo falso de la Patrulla Fronteriza fue usado en intento de contrabando de inmigrantes en Arizona

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportaron que traficantes de personas clonaron uno de sus vehículos en Tucson, frontera de Arizona con Sonora, México, para el transporte ilegal de inmigrantes.

El agente en jefe interino de la Patrilla Fronteriza de Tucson, John R. Modlin, informó que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) junto a la Patrulla Fronteriza de EE.UU detuvieron a un conductor que intentaba contrabandear a diez inmigrantes, los cuales también fueron puestos a la orden de las autoridades.

Se reportó que un hombre vestido con un uniforme falso de la patrulla fronteriza condujo una camioneta Chevrolet tipo Tahoe con logos, número económico y torrera similar e intentó pasar desapercibido, pero fue identificado por las autoridades fronterizas y se procedió a la captura.

This is not a Border Patrol vehicle. @HSIPhoenix and #BorderPatrol agents from #Tucson Station foiled a smuggling attempt using a cloned vehicle and a fake uniform. The driver and 10 migrants were taken into custody. pic.twitter.com/tpl4cLkUhE

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) August 24, 2021