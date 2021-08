Vicegobernador de Texas culpó a los afroamericano no vacunados por el aumento de casos COVID en el estado

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, ha sido objeto de polémica luego de culpar a afroamericano no vacunados por el aumento de casos de COVID-19 en el estado, hecho que ha sido denunciado por la opinión pública como racista.

Los desafortunados comentarios se llevaron a cabo el jueves por la noche, durante un segmento de Fox News después que se le consultara sobre el último repunte de casos por coronavirus en Texas, pues el estado presenta un aumento exponencial de hospitalizados por los estragos de la variante delta en el país.

“El grupo más grande en la mayoría de los estados son los afroamericanos que no han sido vacunados”, dijo Patrick, quien pertenece al partido republicano.

Asimismo, el vicegobernador adjudicó la culpa a los demócratas por las bajas tasas de vacunación entre afroamericanos, los cuales con frecuencia apoyaban ese partido y llamó a los republicanos a que puedan persuadir a más personas para que se vacunen.

Pese a las polémicas declaraciones, las estadísticas del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas apuntan a que los afroamericanos, que representan el 12% de esa población de 29 millones de habitantes en total, solo formaron parte del 15% del total de casos de COVID-19 en la región y alrededor del 10% de las muertes.

Entre las personalidades que rechazaron los hechos del vicegobernador se encuentra el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien es afroamericano y expresó en un video publicado en su cuenta de Twitter que “las declaraciones del vicegobernador son ofensivas y no deben ignorarse”.

Por su parte, Rodney Ellis, comisionado demócrata afroamericano de Houston indicó que los comentarios de Patrick eran “racistas y completamente equivocados”.

“Es decepcionante que el vicegobernador prefiera convertir a los afroamericanos en un chivo expiatorio que hacer lo correcto y trabajar con el gobierno local para ayudar a controlar la propagación del COVID-19”, tuiteó.

What the Lt. Gov. said last night was wrong. #COVID19 does not care who you are, it will affect anyone who does not take the preventive measures necessary to help combat it.

His comments were counterproductive in this battle against COVID. #TheReidOut

pic.twitter.com/npJBu0T1cV

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 21, 2021