Terrible final para un joven empresario: cayó al vacío bailando durante concierto en estadio NY Mets

NYPD identificó al fanático que cayó desde un balcón durante un concierto en Citi Field, el estadio de los NY Mets en Queens: Ian Matthew Crystal, ejecutivo de la industria de licores de 46 años de edad.

El fanático -residente de Brooklyn y cofundador de la compañía “Evolution Spirits”– murió el viernes después de caer de una altura calculada entre 30 a 50 pies durante el intermedio en el concierto de la banda “Dead & Company”, confirmó ayer la policía de Nueva York.

Ian Matthew Crystal, aged 46, died on Friday after attempting to do a flip on a balcony in New York during a rock concert. https://t.co/4FhW4eXdR4

— IBTimes SG (@IBTimesSG) August 23, 2021