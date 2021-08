Infante de Marina posteó que “amaba su trabajo” días antes de morir en el ataque suicida en Kabul

Entre los 13 militares estadounidenses que murieron a causa del ataque suicida por parte del ISIS-K, el nombre de Nicole Gee, una Infante de Marina del Ejército de los Estados Unidos, llamó la atención en las redes sociales luego que saliera publicado un conmovedor post en su Instagram antes de fallecer.

En la imagen publicada por Gee, de 23 años, seis días antes de conocer su fatal destino, se le puede ver retratada en Kabul con un niño en su regazo mientras dejaba el siguiente mensaje en su perfil: “Amo mi trabajo”.

Luego de saberse que el nombre de Nicole Gee figuraba entre los militares asesinados por el ataque en los alrededores del aeropuerto Hamid Karzai, los comentarios del post se duplicaron al igual que los likes, dejándole mensajes en el que lamentaban su muerte y recibiendo bendiciones y oraciones.

Sin embargo, su último post lo hizo cuatro días antes de morir, uniformada y escoltando una larga fila de evacuados que estaban por emprender su rumbo lejos de Afganistán.

View this post on Instagram

Misty Fuoco, hermana de la Infante de Marina fallecida, organizó un GoFundMe para recolectar dinero en gastos funerarios e impulsar a que las familias de otros militares fallecidos puedan recibir los cuerpos y darles su sepultura.

La recaudación de fondos tiene como meta llegar a los $100,000 dólares, necesarios para poder cubrir todos los costos y, a pesar de que la publicación fue subida este sábado, ya ha sobrepasado hasta el momento los $56,000 dólares.

“Usaré todo el dinero recaudado para ayudar a familiares y amigos con boletos de avión, comida y otros gastos de viaje para que todos tengamos la oportunidad de despedirnos definitivamente. Ella ayudó a muchos en sus cortos 23 años de vida y quiero que todos los que quieran, tengan la oportunidad de verla por última vez antes de que descanse. Ella ahora nos cuidará a todos”, escribió Fuoco en el sitio de recaudación.

An official GoFundMe has been created to support the family of 23-year-old Sergeant Nicole Gee.

Here she is one week before the attack, comforting a rescued Afghan infant: https://t.co/96vWhQ7lct pic.twitter.com/BYAKnGCro2

— GoFundMe (@gofundme) August 28, 2021