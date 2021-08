Joe Biden advirtió que podría haber otro ataque en Afganistán “en las próximas 24 o 36 horas”

Mediante un comunicado efectuado este sábado por la tarde, el presidente Joe Biden informó que es “muy probable” que se lleve a cabo otro ataque en Afganistán de las próximas 24 a 36 horas.

El anuncio del mandatario se produjo horas después de que la embajada estadounidense en Kabul emitiera una alerta en la que indicó a las personas que evitaran transitar por el aeropuerto Hamid Karzai motivado por “amenazas a la seguridad”.

“La situación en el terreno sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de ataques terroristas en el aeropuerto sigue siendo alta”, comunicó Biden, afirmando que los comandantes que actúan en la región “informaron que es muy probable que se produzca un ataque en las próximas 24 o 36 horas”.

Indicó a las autoridades que tomarán todas las medidas de seguridad posibles, con el fin de protegerse, asegurándose que tuviesen todos los recursos “para proteger a nuestros hombres y mujeres en el terreno”.

“Me aseguraron que sí, y que podrían tomar estas medidas mientras contemplaban la misión y retrocedían con seguridad a nuestro personal”, agregó el presidente en su comunicado, pero sin dar pistas en qué parte del territorio afgano podría tener lugar.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv

— President Biden (@POTUS) August 28, 2021