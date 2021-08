Reportan como desaparecido al actor Matthew Mindler, piden ayuda para encontrarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Matthew Mindler, un ex actor infantil que interpretó a Emily Mortimer y al hijo de Steve Coogan en la comedia dramática de 2011 ‘Our Idiot Brother’, ha sido reportado como desaparecido por las autoridades de Pensilvania.

Mindler es un estudiante de primer año, de 19 años, en la Universidad de Millersville y no ha sido visto desde el pasado martes, 24 de agosto, por la noche.

Según los reportes, Matthew no regresó a su residencia universitaria y no ha estado respondiendo llamadas de su familia.

“La policía está pidiendo ayuda para encontrar a Matthew Mindler, de 19 años, un estudiante de primer año de Hellertown, Pensilvania, que ha estado desaparecido desde la noche del martes, 24 de agosto de 2021“, publicó la universidad en redes sociales.

De acuerdo a la misma información presentada por medio de tuits, Matt fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages, hacia el área de estacionamiento de Centennial Dr. a las 8:11 p. m. del martes. Llevaba una sudadera con capucha blanca de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y sneakers blancos.

No se presentó a sus clases a la mañana siguiente.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd)👇 pic.twitter.com/dgU2UOXlUm — Millersville University (@millersvilleu) August 26, 2021

La policía ahora está trabajando con la madre del actor, Monica Mindler, así como con el personal de la universidad para localizarlo.

“Si alguien tiene información sobre el paradero de Matthew Mindler, se le pide que se comunique con la policía de la Universidad de Millersville al 717-871-4357 o con el jefe Pete Anders en peter.anders@millersville.edu al 717-871-5972. La información también se puede enviar de manera confidencial a través de la aplicación de seguridad Millersville LiveSafe”, se agregó en otros mensajes.

room or return phone calls from his family. Matt was last seen walking from his residence hall, West Villages toward the Centennial Dr. parking lot area at 8:11 p.m. Tuesday night. He was wearing a white Millersville University hooded sweatshirt with black stripes on the arm pic.twitter.com/zwpH29MvVw — Millersville University (@millersvilleu) August 26, 2021

Sus créditos incluyen un episodio en ‘As the World Turns’; protagonizó ‘Frequency’, en 2013; en 2016 apareció en ‘Chad: An American Boy’ y desde entonces no ha actuado en ninguna producción.

SIGUE LEYENDO: VIDEO: ¡Nadie lo reconoció! Ricardo Arjona se puso a cantar dentro del metro de Nueva York, pero pasó desapercibido

– El papá de Pink, Jim Moore, muere tras dura batalla contra el cáncer

– Raphy Pina desmiente furioso la noticia que afirmaba que él, Natti Natasha y su hija habían muerto