Alerta en Estados Unidos por huracán Ida de categoría 4 que toca tierra este domingo

El huracán Ida subió a categoría 4 y se acerca a una mayor la madrugada del domingo, debido a la intensidad de sus vientos superiores a los 150 mph, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se espera que la tormenta toque esta tarde Louisiana, Mississippi y Alabama, pero ya comenzó a causar algunos estragos con intensas lluvias y vientos.

“Es una amenaza extrema a la vida”, indica el NHC.

700 AM CDT Key Messages for #Ida : Extremely life-threatening storm surge and catastrophic wind damage are imminent where the core of #Ida moves onshore in the next few hours https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/lILc6eoRxB

El huracán está a 60 millas al sur de la desembocadura del río Mississippi, dijeron los meteorólogos del NHC en una actualización este domingo, mientras la tormenta continuaba su marcha hacia Louisiana y la costa del Golfo.

La tormenta está clasificada como “muy peligrosa”, debido al nivel de sus vientos sostenidos.

#Ida is still a very powerful and extremely dangerous Category 4 storm with maximum sustained winds at 150 mph.

We're live in the studio and out in the field to bring you the latest on what will likely be a devastating storm for many. pic.twitter.com/LSWwnMoj3M

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 29, 2021