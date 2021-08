Miles de personas en Nueva Orleans evacúan zonas de riesgo tras acercamiento del huracán Ida

A la espera de que el huracán Ida haga su recorrido por el estado de Louisiana, en Nueva Orleans y zonas costeras del estado decenas de miles de personas de diversas comunidades han comenzado a evacuar sus hogares en modo de prevención.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que los vientos máximos sostenidos aumentaron a 160 km/h con ráfagas altas, y se estima que se fortalezca en las próximas 24 horas. Además estimó que se convierta en un gran huracán “extremadamente peligroso” al momento que se acerque a la costa norte del Golfo de México.

Satellite imagery indicates that max sustained winds have increased to 100mph with higher gusts. Additional rapid strengthening is forecast during the next 24hr and #Ida is expected to be an extremely dangerous major hurricane when it approaches the northern Gulf coast Sunday. pic.twitter.com/WCFUkI4vVJ

— National Weather Service (@NWS) August 28, 2021