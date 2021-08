Acusan a Biden de estar atento a su reloj durante homenaje a 13 soldados muertos en ataque en Afganistán

Los detractores del presidente Joe Biden encontraron una nueva polémica, pues lo acusan de mantenerse atento a su reloj durante el homenaje a los 13 soldados muertos en Afganistán durante ataque de ISIS.

Los usuarios en redes sociales, como Twitter, publicaron imágenes de varias televisoras, lo cual fue comentado por los detractores del mandatario.

“Biden parece revisar su reloj durante la ceremonia solemne en la Base de la Fuerza Aérea de Dover”, escribió Benny Johnson, un colaborador de Newsmax cuyo comentario y video se volvieron virales.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS — Benny (@bennyjohnson) August 29, 2021

Sin embargo hubo quienes criticaron a los detractores del mandatario, como el exsenador y veterano Richard Ojeda.

“64 soldados murieron en Afganistán bajo la vigilancia de tRump (sic), pero te quedaste callado”, dijo. “A la mayoría de ustedes no les importó. Ahora que Biden es presidente, ¿te preocupas de repente? ¡Sabes que tengo razón! No tiene nada que ver con las tropas… sino con tu política. Deberían sentir vergüenza todos”.

64 troops died in Afghanistan under tRump’s watch yet you sat silent. Most of you didn’t care. Now that Biden is president you care all of the sudden?? You know I’m right! It has nothing to do with the troops….but rather your politics. You should all be ashamed. — Richard N. Ojeda, II (@Ojeda4America) August 29, 2021

Hay periodistas de la oposición que hasta hicieron un “análisis” del momento, como Nicholas Fondacaro, colaborador de Fox News, quien describió la acción del video como si los usuarios en redes no pudieran determinar qué estan viendo.

“Puedes verlo sacudir su mano izquierda para sacar el reloj que está debajo de su manga, luego mirarlo”, dijo.

It's true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm — Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) August 29, 2021

