Madre de militar asesinado en Kabul dijo que los votantes de Biden “mataron” a su hijo

Luego de que Joe Biden recibiera este domingo a los cuerpos de los militares asesinados en el ataque suicida en Kabul, Kathy McCollum, madre del cabo primero del Cuerpo de Marines, Rylee McCollum (20), declaró que las personas que votaron por el actual presidente eran los culpables por la muerte de su hijo.

En declaraciones ofrecidas a SiriusXM, la desconsolada madre manifestó que Biden, “asolado por la demencia”, fue el culpable de que su hijo fuese una de las 13 víctimas fatales por las detonaciones atribuidas por ISIS-K en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul.

“Veinte años y seis meses de edad tenía. Se preparaba para ir a casa y estar con su esposa para ver el nacimiento de su hijo, y ese pedazo de mierda irresponsable y plagado de demencia acaba de enviar a mi hijo a morir”, lamentó McCollum durante el programa The Wilkow Majority.

On @WilkowMajority , Kathy McCollum joined the show to express her sadness & outrage, after the recent death of her son, US Marine Rylee McCollum, in Afghanistan. https://t.co/RlGa8Y8Ixg

Relató cómo fue el momento en que recibió la fatal noticia y sostuvo que había despertado a las 4:00 a.m. cuando “dos infantes de marina en mi puerta me dicen que mi hijo estaba muerto”, dijo en medio del llanto.

Aprovechó para culpar a quienes votaron por Biden en las elecciones de noviembre de haber “matado” a su hijo, alegando que el resultado de las elecciones en las que se enfrentó a Donald Trump fueron ganadas por trampa.

“Solo quiero decirle a todos ustedes, demócratas que hicieron trampa en las elecciones o que votaron por él legítimamente que acaban de matar a mi hijo”, sentenció McCollum.

Actualmente la familia del soldado fallecido abrió un GoFundMe para recaudar fondos en apoyo principalmente a la viuda de Rylee y su hijo que está por nacer. El objetivo era recaudar $5,000 dólares, pero hasta este domingo han alcanzado la cantidad de $376,106 dólares.

Here is the verified GoFundMe to support the future of Lance Corporal Rylee McCollum’s daughter—who is expected to be born in just 3 weeks: https://t.co/RhAuVXYu1t

