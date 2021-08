Wendy’s podría dejar de vender hamburguesas, sándwiches de pollo y papas fritas de su menú The Pub

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si te encantan las hamburguesas, sándwiches y papas de Wendy’s, esta quizá no sea una buena noticia para ti. Y es que la cadena de hamburguesas estará retirando de su menú algunos de estos productos.

Wendy’s tenía un menú especial que lanzó hace un año, el cual llevaba el nombre de The Pub. Sin embargo, algunos productos de este menú ya se están retirando de varias sucursales del país, por lo que es posible que termine por desaparecen en cualquier momento, según información de Eat This, Not That.

El menú The Pub incluye la hamburguesa con queso Pretzel Bacon Pub, así como sus versiones Doble y Triple. También incluye tres sándwiches de pollo Pretzel Bacon Pub, en versiones fritas y a la parrilla, así como las paspas fritas Pub Fries.

Todos estos productos tienen la peculiaridad de que incluyen salsa de queso y cerveza, tocino y un bollo de pretzel suave.

Este menú, The Pub, se presentó por primera vez en septiembre de 2020 e incluía la hamburguesa Pretzel Burger, que hasta ese momento se había lanzado por tiempo limitado en 2013, aunque se retiró en ese entonces, a pesar de haber ganado gran popularidad.

En aquel entonces, debido al éxito de esta hamburguesa decidieron desarrollar los otros productos de The Pub.

Cabe señalar que, si bien los clientes de Wendy’s parecían disfrutar de la línea del menú Pub, a los empleados les disgustaba el tiempo extra y el trabajo que implica la preparación de sándwiches y papas fritas de este menú, por lo que muchos de ellos no han ocultado su alegría en foros de internet al saber que ya no tendrán que preparar estos productos.

Hasta el momento, Wendy’s no ha hecho oficial la eliminación del menú The Pub, aunque ya no está disponible en varias sucursales.

–También te puede interesar: Desalojos por falta de pago: cómo es el proceso legal por el que te echan de tu casa