Congreso de Texas aprobó controversial ley que restringe el voto en el estado

WASHINGTON – El Congreso de Texas aprobó este martes la legislación propuesta por los republicanos para aumentar las restricciones al voto. Esto se dio meses después de una intensa lucha política, por lo que solo resta la firma del gobernador Greg Abbott para que entre en vigencia.

La votación se saldó con el respaldo de la mayoría republicana y la oposición frontal de los demócratas que intentaron impedir que se llevara a cabo.

Abbott, gobernador republicano del estado, aseguró que la legislación “reforzará la confianza en el resultado” de las elecciones “al hacer más fácil votar y más difícil hacer trampas”.

“Proteger la integridad de nuestras elecciones es fundamental para el estado de Texas”, dijo Abbott en un comunicado tras la aprobación.

The Texas election integrity bill is on its way to my desk!

I thank @SenBryanHughes, Rep. Murr, Lt. Gov. @DanPatrick, & Speaker @DadePhelan for stepping up to ensure this bill made it to the finish line.

This bill will make it easier to vote & harder to cheat.#txlege pic.twitter.com/oZ0GJKB4Mi

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 31, 2021