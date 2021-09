Los celos de la novia de Manuel Turizo por su video con Tini Stoessel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tini Stoessel y Manuel Turizo unieron sus voces para sacar una canción juntos. Sin embargo, todo indicaría que durante el rodaje del videoclip de “Maldita foto” las cosas estuvieron bastante tensas detrás de cámara.

La buena relación entre el colombiano y la argentina habría puesto de mal humor a la novia de él, quien eligió quedarse a su lado durante toda la grabación para marcar territorio y asegurarse de que el romance no pase de la ficción a la realidad.

La encargada de controlar que los cantantes no se dejaran llevar fue Joselina Sorza, la pareja del reguetonero. “Turizo tiene una novia que se paró durante toda la grabación para hacer marca personal a metros de la escena, para evitar que a Turizo se le antoje algo y la cosa se vaya para algún lugar no deseado y esto termine en un escándalo. Escena de celos, furia de la novia de Turizo con Tini Stoessel”, aseguró el periodista Rodrigo Lussich.

En una transmisión en vivo que hicieron juntos antes del estreno de la canción, los artistas no dejaron de halagarse mutuamente. “Me pareciste muy beuna onda y nos llevamos demasiado bien de una, la verdad la pasé muy bien”, le confesaba ella. “Tú sabes que desde el primer momento te lo dije, a mí me gusta mucho tu música y tú cantas brutal, entonces la verdad desde que me dijiste de hacer el tema no dudé y te lo mandé el mismo día”, le respondía él.

Desde que se separó de Sebastián Yatra en mayo de 2020, el corazón de Stoessel pareciera estar solo. La artista fue relacionada sentimentalmente con el trapero Khea, el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y el delantero de la Selección Argentina y la Lazio, Joaquín “Tucu” Correa, aunque ningún romance fue confirmado.