Adolescente salvavidas latino murió impactado por rayo en playa de Nueva Jersey; siete heridos

Keith Pinto, salvavidas de 19 años, murió y otras siete personas resultaron heridas cuando fueron alcanzadas ayer por un rayo en una playa de Nueva Jersey.

El inesperado ataque mortal de la naturaleza ocurrió en una playa en South Seaside Park cerca de la calle 21 alrededor de las 4:30 p.m., confirmó el Departamento de Policía de Berkeley Township.

Pinto primero perdió la audición y más tarde fue declarado muerto en el lugar, según New Jersey 101.5. El meteorólogo de la estación radical sugirió que el socorrista se encontraba en su puesto de trabajo cuando fue alcanzado por el rayo. “Estaba en el punto más alto en su silla, por eso fue golpeado”, dijo el meteorólogo Dan Zarro.

“La electricidad viajó a través de él, de la silla hasta el suelo. Es por eso que un segundo salvavidas puede haber sido golpeado (…) Si alguien estaba cerca, es posible que también lo hayan golpeado”, explicó el experto.

Otros tres salvavidas y cuatro bañistas resultaron heridos. Los siete fueron llevados al Centro Médico Comunitario en Toms River para recibir tratamiento por dolores de cabeza, mareos y problemas de audición. La lista incluye a una mujer de 50 años, un hombre de 51 y un adolescente de 19, dijeron fuentes policiales a NBC News.

El Departamento de Policía de Berkeley anunció que las playas oceánicas del municipio estarían cerradas para nadar este martes, miércoles y jueves para dar tiempo libre a los socorristas y al resto del personal de los balnearios, para quienes se han puesto a disposición consejeros de crisis.

El alcalde de Berkeley Township, Carmen Amato, calificó el lunes como “un día trágico y desgarrador para nuestra ciudad y toda la costa de Jersey (…) Este joven estaba todos los días protegiendo la vida de los demás. Nuestros equipos de salvavidas, como muchos a lo largo de la costa, desarrollan conexiones especiales con nuestra comunidad durante todo el verano, lo que hace que esta pérdida sea aún mayor”.

Una tragedia similar se vivió hace apenas dos semanas en El Bronx (NYC), cuando el niño latino Carlos Ramos, de 13 años, murió horas después de haber sido alcanzado por un rayo en Orchard Beach, que también dejó siete heridos más.

Luego, el 20 de agosto, el salvavidas de 16 años Norman Inferrera III murió después de un accidente en Cape May, en el extremo sur de Nueva Jersey, cuando un bote que estaba remando fue golpeado por una ola y volcó, dejándolo inconsciente, recordó CBS2.

#RIP: Friends of 19-year-old Keith Pinto say the community is heartbroken. They, along with his family, are devastated the young man with a big heart was killed by a lightning strike at South Seaside Park. At 11 hear how they want their beloved lifeguard to remembered @CBSNewYork pic.twitter.com/hzwIxHFs2H

— Cory James (@CoryJamesTV) August 31, 2021