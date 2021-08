Tragedia de verano: murió niño hispano de 13 años impactado por rayo en playa del Bronx, Nueva York

Carlos Ramos, un niño de 13 años, murió hoy, horas después de haber sido alcanzado por un rayo en Orchard Beach, en El Bronx (NYC).

Ramos sucumbió en el Centro Médico Jacobi. Siete personas que estaban en la arena, incluyendo varios menores de edad, fueron alcanzadas por el rayo ayer alrededor de las 5 p.m., cuando fuertes tormentas azotaron el área, informó FDNY.

Las siete personas fueron hospitalizadas poco después de las 5:20 p.m. rayo. Además de Ramos, los otros heridos incluyeron a un pequeño de 5 años, dos niñas de 12 y 13, otro adolescente de 14, un hombre de 41 y una mujer de 33 años.

“Estaba caminando por la playa con mi familia y cayó un rayo”, dijo a Daily News Eric Sandoval, cuya hija Stacey (13) resultó herida. “Golpeó a mi hija y se cayó… Pensé que había tenido un infarto. Me volví loco. Gritaba: ‘¡Que alguien nos ayude! ¡Que alguien nos ayude!”

“Mi esposa también recibió un golpe en el brazo, pero se pondrá bien”, agregó Sandoval. Las siete víctimas estaban en la arena cuando una tormenta de rápido movimiento pasó sobre la playa, dijo la portavoz del Departamento de Parques de la ciudad, Meghan Lalor.

“Antes del incidente, los socorristas habían sacado a todos los nadadores del agua, y el personal de Parques hizo anuncios por el sistema de megafonía para indicar a los clientes que despejaran la playa”, agregó.

Hace exactamente tres años, en agosto de 2018, un rayo que cayó en un parque de fútbol en Queens alcanzó a dos hispanos.

Nueva York se encuentra sumida en una ola de calor extremo desde el miércoles. Se espera que mañana sábado baje un poco la temperatura, pero a la vez hay 62% pronóstico de lluvia, con posibles descargas eléctricas. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

“I was walking on the beach with my family and the lightning struck,” said Eric Sandoval whose 13-year-old daughter, Stacey, was injured.

“It hit my daughter and she went down … I was screaming, ‘Somebody help us! Somebody help us!’”https://t.co/MMGWH7NwDc

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 13, 2021