VIDEO: Celia Lora quiere abandonar La Casa de los Famosos y amenaza con demanda a la producción

Apenas hace unos días inició ‘La Casa de los Famosos‘, el reality tipo ‘Big Brother‘ de Telemundo, y Celia Lora ya quiere abandonar el proyecto. Incluso podría llegar a demandar a los productores y a la televisora por meterse en su casa sin permiso.

La modelo de Playboy explicó que la producción del reality le hizo llegar una maleta con ropa que tenía en su casa, algo que se le hizo bastante extraño, ya que nadie más tiene acceso, solo ella y las llaves se las dejó al staff.

Al parecer los realizadores le censuran hasta la forma de vestir y habrían ingresado al domicilio de Celia sin preguntarle para buscar ropa que ella pudiera portar al interior de la casa del reality, pues estaría enseñando de más.

“Me quiero ir a mi casa (…) Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga (…) En mi maleta tengo más cosas, puedo agarrar más cosas, no vas y te metes a mi casa por tus huevos, yo hasta los puedo demandar. Ni siquiera hay una explicación”, dijo molesta la hija de Álex Lora, vocalista del Tri.