VIDEO: “Mi suegra me dijo ‘estás bien gorda’ después de dar a luz a mi bebé”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En materia de suegras, el universo es variopinto, sin duda. Las hay comprensivas, desinteresadas, entrometidas, distantes, agresivas y con muchas otras características. Pero la suegra de esta historia no se guardó sus comentarios en un momento tan particular para una mujer como lo son las semanas posteriores a tener un hijo. “Mi suegra me dijo ‘estás bien gorda’ después de dar a luz a mi bebé”, denunció una usuaria de TikTok identificada como Idalis Lago.

Socialmente, la presión en las mujeres por mantener una imagen o recuperar su silueta después de un embarazo es tanta, que puede ser una causa más de estrés que se suma al agotamiento y la tensión de hacerse cargo de un recién nacido, especialmente si se trata del primer bebé.

“Para todos aquellos que tienen suegras absolutamente horribles, la mía acaba de llegar. Adivina lo que me dijo” y luego repite en español la frase que le dijo la mujer: “¡Wow! Estás bien gorda”. Posteriormente Idalis aparece en el video cargando a su bebé para expresar: “Tuve un bebé hace menos de dos meses y me veo bien. ¿Cuál es tu excusa?”

De inmediato, los usuarios de TikTok expresaron sus comentarios ante la agresión verbal que la chica recibió de parte de la madre de su pareja. “Mi suegra hizo lo mismo y mi respuesta fue: ‘Sí, y a tu hijo le gusto más’. Él dijo: ‘Claro que sí y para de joder’”, contó una usuaria.

“Wow, me alegro de que la mía no esté en nuestras vidas. No le importa el hijo, mucho menos los nietos y yo, la nuera”, escribió otra. “OMG, si te ves súper bonita. Ya me imagino si me viera a mí”, agregó una tercera. “Recuerdo cuando mi ex suegra me dijo hace 6 años: ‘Eres bonita peo tu cuerpo no te ayuda para nada’”, apuntó una más.

Lo cierto es que los cambios que supone un embarazo y el proceso de dar a luz en el cuerpo de las mujeres, constituyen una etapa que no siempre corresponde con las imágenes de fotografía de mujeres felices por la llegada de un bebé: para algunas mujeres puede ser una etapa difícil de superar, especialmente si son afectadas por la depresión posparto, la presión familiar o el estrés natural de recibir a un nuevo bebé en casa.

Ahora bien, si quieres saber lo que dicen los expertos sobre el aumento de peso durante la gestación, consulta aquí cuántos kilos es normal engordar durante el embarazo.

Te puede interesar: