Bailarina stripper vendía tarjetas de vacunación COVID por $200 dólares; 13 empleados públicos las compraron en Nueva York

Jasmine Clifford, bailarina stripper de Nueva Jersey, fue expuesta como la presunta cabecilla de un esquema de venta de 250 tarjetas falsas de vacunación COVID-19, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

Los compradores incluyeron 13 “empleados públicos” en el área de Nueva York. Clifford, residente de Lyndurst, se identificaba en las redes sociales como una stripper llamada “5StarJaziii”, y publicitó tarjetas de vacunación falsas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) usando una cuenta de Instagram “@AntiVaxMomma”, dijeron los fiscales.

Clifford cobraba a quien quisiera una tarjeta de papel alrededor de $200 dólares y aceptaba el pago a través de Zelle o CashApp, según la denuncia. Por $250 adicionales, los clientes también podían ingresar su nombre en el Sistema de Información de Inmunización del estado Nueva York (NYSIIS), para quedar como “vacunados” digitalmente.

Nadayza Barkley (27), presunta cómplice de Clifford, trabajaba en una clínica en Patchogue (Long Island), donde ingresaba los nombres de los clientes. En total, la bailarina emitió unas 250 tarjetas CDC falsas y trabajó con Barkley para colocar al menos a 10 personas en la base de datos, dijeron los fiscales.

Al menos 13 de sus clientes son empleados “de cara al público” en Nueva York que trabajan en sectores como hogares de ancianos y hospitales, dijeron las autoridades. Cada uno de ellos fue acusado de posesión criminal de un instrumento falsificado y uno, además, recibió un cargo por pagar para ingresar en la base de datos del NYSIIS.

