Lis Vega celebra que obtuvo la residencia americana, menando sus curvas en bikini

Lis Vega aprovechó para publicar en su cuenta de Instagram un video donde celebra y anuncia a sus fans que tras dos años de espera, por fin pudo obtener la residencia permanente americana o “Green Card”.

En el clip que la cubana subió este miércoles a la famosa plataforma se le puede ver sobre una cama, meneando su escultural anatomía, enfundada con un diminuto bikini blanco que aceleró pulsaciones. Además, también compartió un extenso mensaje para contar la travesía durante el proceso.

“El insomnio de la noche de anoche fue por esta noticia 💃💃💃💃💃me dio por bailar, saltar, llorar jajjjjajjajj 🔥 Festejando que ya me llego mi residencia americana, 🔥🔥🔥🔥 casi dos años en esta espera, algunos días oscuros, lágrimas, angustias, ansiedad, miedos y nostalgia de no poder hacer lo que amo, arte. De no poder ver a mi madre, entre la pandemia y esta espera solo Dios sabe lo que enfrente ❤ ya paso, grandes enseñanzas 🙌 gratitud eterna, ahora sí preparando todo para mi regreso a mi bello México y si Dios permite abrazar a mi madre, sobrina, hermana. Mi vida entera ❤❤❤❤❤ #omnamahshivaya 🕉

Así de chinitaaaaa y con sonrisa a carcajadas estoy 🙈

Gracias a todos los que día a día estuvieron a mi lado y jamás me abandonaron, a los que se quedaron en el camino y me dieron la espalda en estos duros tiempo para mí, que Dios los siga bendiciendo y cuidando, y que sigan lejos de mi vida. 🙌🙏💋. El que no está en las malas, en las buenas sobra. #sinrencorperoconmemoria 🎶🎶🎶🎶🎶🎶 lo que viene es🔥”, escribió en su publicación.

Previamente Lis Vega subió otro video donde se dejó admirara con un ajustado atuendo deportivo, mientras realiza una de sus rutinas de entrenamiento.

