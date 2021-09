Alaïa ya no quiere compartir cama con Adamari López, pide dormir sola pero siempre en el cuarto de mamá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López no está muy contenta con la última decisión de su hija Alaïa. Al parecer la co-conductora de Hoy Día dormía con su hija en su propia cama. Según expresó, además de seguir construyendo recuerdos juntas, la pequeña le hace compañía en estos momentos. Sin embargo, parece que Alaïa ya no quiere dormir con mamá.

Según expuso la boricua, su hija ahora ha pedido dormir “sola”. Es decir, en su propia cama. No ha querido dejar el cuarto de mamá, pero sí ha pedido tener su propio espacio dentro de la habitación que antes era de Toni y Adamari.

Esta situación no es del agrado de Adamari, pero asegura que respetará los deseos de su hija: “Ella está tan feliz con este cuarto dentro del cuarto de mamá”, dijo la actriz. “Le hace mucha ilusión poder seguir creciendo y sintiéndose de alguna manera tan independiente. Yo quiero respetarle su deseo, pero a mí no me da ninguna gracia realmente, yo quisiera que ella pudiera dormir ahí al ladito mío, en estos momentos también me hace compañía y se me hace como delicioso dormir ella y yo y seguir creando memorias; pero tampoco quiero como retrasarle ese proceso que ella desea de seguir creciendo y de sentirse grande”.

La situación en si no es sencilla para Adamari López, quien se enfrenta día a día a que su hija está creciendo. Este cambio le ha dolido, he incluso dijo que probablemente lloraría todas las noches a partir de esto.

