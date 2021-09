Camila Cabello se confiesa: “Me hice pipí en los pantalones un poquito, porque me estaba riendo tanto”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Camilla Cabello estuvo rodeada de su familia y acompañada de su pareja Shawn Mendes en la presentación de su película “Cinderella”, producción de Amazon Prime, en Miami y que estrena en la plataforma digital este viernes 3 de septiembre. A su paso por la alfombra roja, la actriz y cantante cubano americana compartió detalles detrás de cámaras y el motivo por el cual se desmayó en la premier de la película en Los Angeles, días atrás.

¿Estás bien? ¿Qué te pasó, por qué te desmayaste en la premier de Los Angeles?

Sí, me desmayé. Yo, cuando tengo momentos no necesariamente estresantes en una manera negativa, pero si estoy muy ocupada, no tengo mucho tiempo, el estrés es así como se manifiesta en mi cuerpo y tengo reflujo, y “cramps” en mi estómago y el dolor es tan fuerte que me desmayo. Me ha pasado como tres o cuatro veces.

Hablando de la película, ¿cómo fue el detrás de cámaras de esta comedia?

Honestamente, entre tomas, todo el mundo se estaba riendo todo el tiempo. Es esa cosa que no te puedes reír, así que eso te hace reír incontrolablemente. Pero los actores James Corden, los comediantes en la película, nos hicieron reír, un día literalmente me hice pipí en los pantalones un poquito, porque me estaba riendo tanto.

