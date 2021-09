Demócrata Joe Manchin podría bloquear plan de $3.5 billones de Biden que contempla ciudadanía para indocumentados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador Joe Manchin (West Virginia) se ha convertido en un serio problema para sus colegas demócratas en el Senado, ya que ha complicado la agenda y ahora externa su intención de bloquear el paquete de $3.5 billones de dólares del presidente Joe Biden que, entre varios aspectos, contiene un plan para otorgar la ciudadanía a millones de indocumentados.

“Por qué no apoyaré gastar otros $3.5 billones” es el contundente título de un artículo que Manchin recién publicó en The Wall Street Journal, donde expone su perspectiva de una pausa para aprobar el paquete económico que forma parte del plan Build Back Better (Reconstruir Mejor) del presidente Biden.

El texto del demócrata, considerado moderado, advierte que el país enfrenta una crisis y está en camino de otras más, por lo que considera necesario replantear el gasto que supone el paquete económico que sería aprobado bajo el proceso de Reconciliación y cuyo proyecto de ley ya elaboran los comités de la Cámara de Representantes y el Senado.

“Algunos en el Congreso tienen la extraña creencia de que hay una oferta infinita de dinero para hacer frente a cualquier crisis actual o futura; que gastar billones y billones no tendrá consecuencias negativas para el futuro. Estoy en desacuerdo”, indicó.

Puso al frente el gasto de $5 billones de dólares que se ha hecho para enfrentar la pandemia de COVID-19, con la Ley CARES, una probación posterior de fondos y el Plan de Rescate Estadounidense (ARP).

“Estamos en una economía sobrecalentada que ha impuesto un costoso ‘impuesto inflacionario’ a todos los estadounidenses de clase media y trabajadora”, afirmó. “Ahora, los líderes demócratas del Congreso proponen aprobar el proyecto de ley de gastos individual más grande de la historia, sin tener en cuenta el aumento de la inflación, la agobiante deuda o la inevitabilidad de crisis futuras“.

Señaló que la decisión de sumar gasto al déficit de $28.7 billones de dólares significará “un escenario desastroso” para la siguiente generación.

Manchin criticó a sus colegas por la urgencia de aprobar el paquete bajo el proceso de Reconciliación, lo cual deberá aprobar la parlamentaria del Congreso, Elizabeth MacDonough.

“Creo que tomar decisiones presupuestarias bajo plazos políticos artificiales (sic) nunca conduce a una buena política o decisiones acertadas”, consideró.

El senador ya había adelantado sus críticas al tamaño del plan económico que otogaría créditos fiscales a las familias para educación y alimentación de niños, cuidados infantiles y apoyo a salarios, además de seguro médico.

La postura de Manchin ha sido preocupante en el Senado, donde lidera la mayoría Chuck Schumer (Nueva York), ya que los demócratas tienen una mayoría limitada de 50 votos más el de la vicepresidenta Kamala Harris.

El senador considera que “no puede entender” por qué se necesita aprobar un paquete económico de ese nivel.

“Siempre he dicho que si no puedo entenderlo, no puedo votar por ello y no puedo entender por qué mis colegas demócratas se apresuran a gastar $3.5 billones de dólares”, escribió Manchin.

Si sus intenciones prosperan, Manchin también afectará el plan demócrata de aprobar una especie de reforma migratoria para millones de indocumentados, incluidos ‘dreamers’, personas con el Estatus de Protección Temporal (TPS), empleados agrícolas y otros trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.