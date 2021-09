La ivermectina es un fármaco que se utiliza contra ciertos parásitos en humanos y en animales de granja. En humanos, sólo debe consumirse cuando un médico extienda una receta médica para combatir algunos parásitos intestinales o externos como piojos. Sin embargo, muchas personas lo están utilizando contra el SARS-CoV-2. ¿Por qué no debes consumir Ivermectina para tratar el COVID?

Médicos de diversos lugares de Estados Unidos y la misma Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EE.UU. han advertido sobre las consecuencias de utilizar este medicamento por sus supuestas propiedades para evitar la enfermedad o reducir sus síntomas, especialmente cuando una persona lo consume en su presentación veterinaria ante la falta de una receta médica.

“La preparación entre dosis veterinaria y humana es diferente en pureza, dosificación, preparaciones. Entonces, aunque es la misma fórmula, está empaquetado y concentrado de manera diferente”, explicó el doctor Iván Meléndez a ValleyCentral.com. “Es una batalla diaria, estamos luchando contra la desinformación y luchando contra el COVID”, le dijo el doctor Federico Vallejo, médico de cuidados intensivos, al mismo medio. De hecho, algunos establecimientos que venden productos veterinarios están solicitan pruebas de que el fármaco será utilizado en animales antes de vender la ivermectina.

“Algunos de los efectos secundarios que pueden asociarse con la ivermectina incluyen sarpullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón del rostro o de las extremidades, eventos adversos neurológicos (mareos, convulsiones, confusión), baja repentina de la presión arterial, sarpullido grave que pueda requerir hospitalización y lesión hepática (hepatitis). Las anormalidades en las pruebas de laboratorio incluyen disminución en el conteo de glóbulos blancos y pruebas hepáticas elevadas”, advierte la FDA.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021