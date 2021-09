Familias indignadas: operador de limusina que causó 20 muertos logró salvarse de la cárcel en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nauman Hussain, dueño de la limusina que al estrellarse causó 20 muertos en 2018 en Nueva York, no irá a prisión, sentencia que ha indignado a varios familiares de las víctimas.

Ayer Hussain (31) se declaró culpable de 20 cargos de homicidio por negligencia criminal en relación con la tragedia sucedida en Schoharie, 160 millas al norte de NYC, el 6 de octubre de 2018. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y 1,000 horas de servicio comunitario, luego de que las autoridades determinaran que la tragedia fue resultado directo de problemas mecánicos del vehículo.

Hussain, ex operador de Prestige Limousine, se había declarado “no culpable” en 2018, e incluso cuando fue detenido había empacado las maletas, en un supuesto intento de fuga. Es hijo del dueño de la compañía, Shahed Hussain, ex informante del FBI, quien se encuentra fuera del país.

En la sentencia de ayer, que se llevó a cabo en el gimnasio de una escuela secundaria para acomodar a los espectadores bajo las medidas COVID-19, familiares y amigos de las víctimas criticaron al ex conductor de la limusina.

“Mi hijo, mi bebé, fue asesinado en una limusina mientras intentaba estar a salvo”, dijo a New York Post Beth Muldoon, madre de Adam Jackson (34), quien murió junto a su esposa, Abigail King Jackson.

“Todos los días trato de entender esta situación imposible”, lamentó Sheila McGarvey, cuyo hijo Shane McGowan (30) y su nuera Erin también fallecieron.

Families' fury as limousine company owner is spared jail after pleading guilty over 2018 crash that killed 20 in upstate New York https://t.co/VncksZSFDU — Daily Mail US (@DailyMail) September 3, 2021

October 6, 2018, 20 people were killed in a limousine crash in Schoharie, New York. The NTSB found that the operator of the limo company had multiple safety lapses. The operator is expected to take a plea deal today. https://t.co/nkc9VQY86S pic.twitter.com/KkDx8dzG48 — Alex Spearman (@AlexJSpearman) September 2, 2021

Hussain había sido acusado de 20 cargos de homicidio por negligencia criminal y homicidio en segundo grado, pero aceptó un trato para evitar un juicio largo y emocional. Los inspectores le habían entregado “múltiples notificaciones de violaciones” antes del desastre, dijeron los fiscales.

La limusina, alquilada por Axel Steenburg para celebrar el cumpleaños número 30 de su esposa Amy con familiares y amigos en Cooperstown, descendió una colina a una velocidad de 100 mph después de que el conductor perdiera el control. Los pasajeros no llevaban cinturones de seguridad, que estaban debajo de los bancos de la limusina y eran invisibles para ellos.

Diecisiete asistentes a la fiesta murieron, junto con el conductor y dos transeúntes. Fue el accidente de transporte más mortífero en Estados Unidos en una década e inspiró un proyecto de ley de seguridad de limusinas de 2020 en Albany.

En su momento, el superintendente de la policía del estado de Nueva York (NYSP), George Beach, dijo que la limusina Ford Excursion de 2001 que estuvo involucrada en el accidente mortal había violado varias normas de seguridad.

“La responsabilidad exclusiva de que ese vehículo motorizado estuviese en la carretera recae en Nauman Hussain”, dijo Beach. “Ese vehículo fue puesto fuera de servicio por el Departamento de Transporte en septiembre (un mes antes) y no debería haber estado en la carretera”.

Un mes antes de la tragedia, una agencia federal detectó problemas con los frenos de la limusina. Previamente, ese mismo año 2018, cuatro de los vehículos de la empresa de Hussain fueron citados por 22 infracciones de mantenimiento.

Pain continues as DA readies plea deal in limo crash. https://t.co/HvSiQpEHLF — Times Union (@timesunion) August 30, 2021