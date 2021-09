Refugiado de Afganistán se queja de la comida en EE.UU. y se lleva severas críticas en Twitter

Un refugiado afgano, quien está en espera a que el Gobierno de los Estados Unidos revise su visa de emergencia y estancia en el país, compartió una foto donde muestra de la cantidad de comida que les ofrecen en el centro de El Paso, Texas, desatando críticas severas de usuarios en Twitter.

“No es por quejarme, pero esto es lo que me dieron anoche para cenar y el siguiente alimento será en 12 horas”, escribió Hamed Ahmadi. “La vida de refugiado puede ser segura, pero nunca fácil ni favorable”.

Ahmadi y cientos de afganos están en el centro militar Fort Bliss, en Texas. El Gobierno federal debe revisar los antecedentes de esas personas antes de permitirles su estancia definitiva en el país.

El afgano es parte de los más de 50,000 refugiados que lograron salir de su país y llegarán a Estados Unidos.

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0 — Hamed Ahmadi (@ahmadihamed_) September 2, 2021

Ahmadi compartió en su cuenta de Twitter los reportes de varios medios, como The Independent y The New York Post, que destacaron su mensaje publicado desde un iPhone, el cual se volvió viral.

Entre las críticas estuvo la estratega republicana Amy Tarkanian, quien dijo que no había podido contactar a veteranos estadounidenses que viven en la calle.

“No pude ponerme en contacto con un veterano sin hogar para preguntarle si les gustan las comidas y la vivienda gratuitas, porque no recibe esas cosas. Además, no tiene iPhones”, expresó.

El comediante Tim Young incluso ofreció al afgano pagar su boleto de vuelta a Afganistán.

“Estaría feliz de pagar tu boleto para retornar… ya que es tan complicado estar aquí que separaste tu sandwich y pusiste el pan fuera de la foto”, acusó.

I'd be happy to pay for your ticket to go back… since it's so rough here that you have to take your sandwich apart and put the bread out of the shot. — Tim Young (@TimRunsHisMouth) September 5, 2021

El mensaje de Ahmadi, quien tiene poco más de 2,000 seguidores, ha generado más de 40,000 reacciones, varios de ellos comentarios negativos.