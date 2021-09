De fiesta y con un cigarrillo electrónico: las polémicas fotos de James Rodríguez que está a un paso de salir de Everton

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La carrera de James Rodríguez parece ir en picada. Desde aquel sorprendente Mundial de Brasil 2014, el mediocampista no volvió a ser el mismo. En la actualidad, el colombiano está siento muy cuestionado en el Everton por su “falta de compromiso con el club”. El talentoso futbolista no tiene un puesto asegurado en el conjunto inglés, ni en la selección de Colombia. Ahora bien, James tranquiliza sus preocupaciones en una fiesta en un yate y con un vape en sus manos.

EVERTON star James Rodriguez is spending the international break chilling on a yacht in Ibiza. James was spotted vaping on board a yacht in Ibiza, still looking in terrific shape despite not playing much football pic.twitter.com/0aJyErlGLM — Lilian Chan (@bestgug) September 5, 2021

El diario The Sun fue el encargado de revelar las fotografías del futbolista colombiano de 30 años de edad. Rápidamente, las imágenes fueron muy cuestionadas a través de las redes sociales en la que alegaban que Rodríguez ya no estaría interesado en el fútbol de élite, ni mucho menos regresar a la selección de Colombia.

El decepcionante futuro de James Rodríguez

Mientras que Radamel Falcao regresa a España con 35 años de edad, parece que su compatriota no tiene puesto en la élite del fútbol de Europa. James no ha disputado ningún partido en lo que va de temporada y su salida del Everton es inminente.

Official and confirmed. Radamel Falcao has signed his contract as new Rayo Vallecano player. He joins as free agent after terminating his contract with Galatasaray. El Tigre is back in La Liga. 🐯⚡️ #Falcao #Rayo #transfers pic.twitter.com/mmujMpMZ5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2021

Bajo estas circunstancias surge el fútbol de Turquía como su posible destino. Medios turcos revelan el interés del Basaksehir de Estambul por el jugador colombiano. Los reportes indican que el club ha realizado una oferta formal por el ex jugador del Real Madrid y quieren llevarlo cedido a la primera división turca.

James Rodriguez's Everton nightmare could soon be over #EFC pic.twitter.com/dZCJAJvOzI — Joseph Brown (@JosephB69740171) September 7, 2021

