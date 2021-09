Gigante de oro: Morteza Mehrzad, el iraní campeón paralímpico de 2.46 metros de altura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 están llenos de grandes historias de superación. Increíbles relatos de personas que logran superar sus obstáculos para convertirse en paratletas reconocidos a nivel mundial. En esta edición, compitió nuevamente el iraní Morteza Mehrzad, un jugador de vóley sentado que impresiona al mundo con sus 2.46 metros de altura.

After a slow start, #IRI pulled away to take the first set 25-19 over #BRA. #Tokyo2020 TOP SCORER: Morteza Mehrzad (7) TOURNAMENT INFO: https://t.co/8j0EvgNVIF pic.twitter.com/nX5CHLJQxc — World ParaVolley (@ParaVolley) August 30, 2021

Mehrzad es un deportista bastante reconocido y también galardonado. El iraní consiguió la medalla de oro en los Juegos de Rio 2016 y en esta edición quería volver a ser campeón paralímpico, objetivo que logró fácilmente.

Evidentemente, el rasgo más resaltante de este paratleta es su imponente altura. El asiático padece de acromegalia, una enfermedad crónica que produce de manera excesiva la hormona de crecimiento.

The Olympic comite had to hire an actual sorcerer when some athletes began to use some growth spells to gave themselves an unfair advantage pic.twitter.com/oApKbPn46Q — stellar muscles starting a master (@StellarMuscles) September 2, 2021

Según informaciones de Depor, Morteza Mehrzad sufrió un accidente en bicicleta cuando tenía 15 años de edad. Este incidente le causó una lesión en su pelvis que hizo que su pierna derecha dejara de crecer. En la actualidad, esta extremidad es 15 centímetros inferior que la otra.

Mehrzad se convirtió en un gran exponente del vóley sentado luego de que su entrenador lo descubriera en un programa de televisión en el que relataban su historia. “No estaba buscando un jugador que, sentado, pudiese ver claramente sobre la red pero un día, hace cinco años, lo vi en televisión. Supe que podía utilizarlo en mi equipo”, dijo el entrenador iraní.

A thrilling set to get things started on DAY 2. The reigning champs #IRI take the opener 25-23 over #GER. #Tokyo2020 TOP SCORER: Morteza Mehrzad Selakjani (9)#SittingVolleyball TOURNAMENT INFO: https://t.co/8j0EvgNVIF pic.twitter.com/jtbU16lwzN — World ParaVolley (@ParaVolley) August 28, 2021

El deportista de 33 años de edad buscaba colgarse su segunda medalla paralímpica. Morteza Mehrzad no solo quiere ser reconocido como la segunda persona más alta del planeta, superado por los 2.51 metros de Sultan Kösen, sino que también quiere extender su renombre en el deporte paralímpico y hasta ahora lo ha conseguido.

