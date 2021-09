El ojo de halcón salvadoreño: un aficionado contactaba a jugadores por internet y hoy es el principal scout de El Salvador

La profesionalización en el fútbol es un rasgo que muy pocas federaciones gozan de cumplir este punto a cabalidad. En Concacaf hay muchas deficiencias institucionales que no permiten el desarrollo deportivo en la confederación. Sin embargo, en El Salvador se buscar dar un giro radical con el apoyo de un aficionado. Hugo Alvarado pasó de ser un seguidor empedernido de “La Selecta” a ser un ojeador oficial de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

A través de un reportaje del New York Time, se conoció la historia de Alvarado. Este aficionado creó una humilde base de datos, pero con importante información de futbolistas con raíces salvadoreñas que están regados por el mundo. A través de internet, Alvarado logró contactar a jóvenes talentos que tenían vínculos con El Salvador y los colocaba en la órbita de la selección.

I want to thank @AndrewDasNYT and @nytimes for writing this piece about the work that I started 11 years ago to support @LaSelecta_SLV

Quiero agradecer al New York Times por esta nota sobre mi trabajo para apoyar a nuestra #selecta VAMOS SELECTA! https://t.co/r8tYYdGYJx

— SelectaTalent (Hugo Alvarado) (@SelectaTalent) September 2, 2021