Miley Cyrus creía que iba a morir si no tenía pareja

Miley Cyrus reflexionó recientemente sobre sus relaciones pasadas y compartió con sus fanáticos algunas ideas sobre su antigua mentalidad en lo que respecta al amor.

Y es que han pasado ya dos años desde que terminó su relación con Liam Hemsworth tras solo nueve meses de matrimonio y algo más de una década de noviazgo de idas y venidas.

Por si eso no fuera suficiente, poco antes de que se extinguiera la llama del amor, la casa en la que residía la expareja fue una de las más afectadas por los devastadores incendios del condado de Los Ángeles, en California, lo que sumió a la antigua estrella Disney en una profunda depresión ligada a una inevitable sensación de desamparo, habiendo perdido no solo su hogar, sino un sinfín de objetos de valor.

Fue el pasado fin de semana que, en medio de un concierto ofrecido en el festival ‘Bottlerock’ de Napa, Miley no dudó en desahogarse con el público acerca de esta cadena de desafortunados acontecimientos.

“Esta canción me recuerda a todos los cambios que he ido experimentando en mi vida , a todas esas cosas que había perdido, pero que de alguna forma he acabado recuperando, sin saber a ciencia cierta si las quería o necesitaba de vuelta”, comenzó diciendo.

Continuó explicando que siente que ha estado reconstruyendo su vida desde que el incendio destruyó su casa en Malibú en 2018 y solo ahora está recuperando la estabilidad.

En el terreno puramente amoroso, Cyrus parece haber abandonado definitivamente esa teoría, enganchada al parecer a su subconsciente, que señalaba que sólo podría ser feliz y sentirse plenamente realizada si disponía de una pareja con la que compartir cualquier plano de su existencia.

Sin mencionar directamente a Liam, la cantante aseguró ahora que la falta de un compañero sentimental estable, se vio debidamente reemplazada por el poder de la música.

“Pensaba que moriría si no tenía pareja, si no tenía a alguien que me besara todas las noches. Ese parecía ser mi propósito antes de que llegara el Covid, pero ahora tengo un nuevo propósito, y es asegurarme de que el pegamento de mi vida es la música, porque es lo que me mantiene fuerte en los peores momentos. Me siento tan agradecida de poder dedicarme a la música”, señaló.