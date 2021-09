Shakira y el conmovedor mensaje que le dedicó a su padre por sus 90 años

Este martes, 7 de septiembre, marca un día muy especial en la casa de Shakira porque su padre, William Mebarak, cumple 90 años y ella, que por norma general siempre trata de mantener a sus seres queridos al margen de su fama, no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicarle una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para explicar la inmensa influencia que él ha tenido tanto en su vida como en su carrera profesional.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, ‘Mi cómplice y todo’. Mi mejor amigo. ¡¡Felices 90 años espectacularmente vividos!!“, arranca el mensaje.