Muere adolescente latino en choque brutal en Nueva York; dos parientes gravemente lesionados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Josué Meléndez Florez, un joven de 19 años, murió en un aparatoso accidente automovilístico en Long Island (NY) que dejó gravemente heridos a dos parientes suyos: el niño Kevin Florez, de 14 años, y Cristian Florez, adolescente de 18.

Los tres iban como pasajeros de un Honda Civic 2005 conducido por Erick Alvarado (18), quien chocó contra un SUV Mazda 2020 cerca de la salida 49S en Melville, poco antes de las 10 p.m. del lunes, al final del feriado Labor Day.

Ambos conductores perdieron el control, se salieron de la carretera y se estrellaron en el bosque. Meléndez Florez, residente de Hicksville, fue trasladado de urgencia al Hospital Plainview, pero no pudo ser salvado.

Los otros pasajeros Florez estaban en estado crítico ayer en el Nassau University Medical Center y el Stony Brook University Hospital, respectivamente, según la policía del condado Suffolk. Alvarado y el otro conductor, Shadman Sami -de 24 años y residente de Queens (NYC)-, fueron tratados por lesiones que no pusieron en peligro su vida, reportó New York Post. No se han anunciado arrestos y la investigación seguía abierta.