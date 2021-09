Bienvenido a casa, Leo: Messi marcó un hat-trick en su regreso a Argentina con el que superó a Pelé [Video]

Lionel Messi complace en todo a Argentina. Primero los lideró en la conquista de la Copa América 2020, y en el cierre de la triple fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 enamoró a los fanáticos que asistieron a ver a la selección a Buenos Aires con un golazo.

Para la Albiceleste, su partido ante Bolivia en el Estadio Antonio Vespucio Liberti es el primero con público desde que ganó la Copa América. Todas las entradas ofertadas fueron vendidas para ver a la vigente campeona de América.

Y también para ver a Lionel Messi. Su ’10’, su capitán, volvió a hacer de las suyas con una actuación que los asistentes no olvidarán. Al minuto 14′ le hizo un caño a Luis Haquín y acto seguido le pegó con el borde externo del pie, colocando la esférica en el ángulo.

Nada que hacer para Carlos Lampe. Un gol para ver en loop.

En la segunda mitad se encargó de definir el partido: al 65′ puso el 2-0 que terminó de sacar a Bolivia del partido. Gracias a una serie de toques rápidos logró quedar mano a mano y como de costumbre, castigó.

La goleada culminó al 88′, cuando Messi aprovechó un rebote dado por el arquero Lampe para rematar sin ninguna oposición y con una volea potente.

3-0 y una afición que vitoreaba su nombre.

Lionel Messi, con su hat-trick, superó a Pelé en la lista de máximos goleadores en la historia del fútbol internacional sudamericano. Paso de tener 76 goles a 79. El brasileño se quedó en 77 tantos.

🇦🇷 Hat-trick hero Lionel Messi (79 goals) celebrates the goal that saw him pass Pele (77) for most goals by a South American player in men's international football 👏@Argentina | #WorldCup pic.twitter.com/Y41GU62mGh

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10, 2021