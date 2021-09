Quiso pedirle matrimonio a su novia de forma original y por pequeño detalle es tachado de antisemita

Muchos hombres echan a volar su imaginación al momento en el que desean pedirle matrimonio a sus parejas, pues desean que el momento sea lo más original e inesperado posible, lo cual también hará que sea más sencillo que las mujeres den el “sí” definitivo.

Sin embargo, un novio de Florida se vio envuelto en un escándalo en redes sociales, luego de que fuera tachado de racista y antisemita por un pequeño detalle en su original propuesta matrimonial.

Resulta ser que hace unos días, un joven contrató una avioneta para que esta desplegara por los aires una manta que traía escrito el siguiente mensaje y con el cual le pediría matrimonio a su novia: “Jew, tengo una pregunta”.

El problema fue que alguien de su comunidad que vio la manta, de inmediato tomó a mal la línea escrita en ella; tomó una foto de la misma y la compartió en Twitter, lo que provocó que el novio fuera tachado de propagador de mensajes de odio y de antisemita.

A plane with a banner reading "Jew. I have a question…" was seen flying over Miami yesterday.

At approx. 8pm it was then seen landing at North Perry airport in Pembroke Pines, FL. pic.twitter.com/PImwpjdv9F

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) August 28, 2021