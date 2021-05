Usuaria de TikTok de 97 años sobreviviente al Holocausto recibe terribles mensajes antisemitas

Lily Ebert es una de las usuarias más longevas de TikTok. La mujer que radica en Londres tiene 97 años y en su perfil en dicha red social suele subir videos contando las experiencias vividas durante el Holocausto, en el campo de concentración nazi en Auschwitz.

La cuenta de Lily en TikTok tiene prácticamente 90,000 seguidores y el cual lanzó con ayuda de uno de sus bisnietos. La intención de esta anciana es contar sus vivencias con la intención de contribuir a frenar el odio entre los seres humanos.

Por su fuera poco, Ebert se ha convertido en una “doble superviviente”, ya que no solo vivió los horrores del Holocausto, también la mujer logró sobrevivir al coronavirus tras haberse contagiado hace un par de meses.

En los últimos días, luego de recrudecerse el conflicto entre Israel y Palestina que ha traído consigo distintos bombardeos en la Franja de Gaza, Lily ha enviado distintos mensajes para hacer un llamado de paz y cese al fuego; sin embargo, algunos usuarios de TikTok no se toman la situación en serio y han sido capaces de enviarle mensajes antisemitas a esta anciana.

“Feliz Holocausto” y “La paz sea con Hitler” son algunos de los mensajes que algunas personas le han dejado en sus distintos videos.

#holocaustsurvivor describes her #youngersister who was #murdered in the #gaschambers of Auschwitz, just for being jewish. #sad #love #family #97 #u

Dov Forman, quien es bisnieto de Lily y se encarga de administrar su cuenta de TikTok, publicó en su cuenta de Twitter un escrito en donde denuncia esta terrible situación.

Over the past few days my great Grandmother (Auschwitz survivor) and I have continued to receive messages of hate on Tiktok and Twitter.

We will not allow this to stop us from educating about the horrors of the past, and what hatred can lead to.

Hate only breeds hate. https://t.co/BYuka397KR pic.twitter.com/b0Lx0f8gLI

— Dov Forman (@DovForman) May 16, 2021