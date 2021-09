Raúl Jiménez pagaría los platos rotos y sería sancionado por la FIFA

Lamentablemente, el desenlace de la historia entre Raúl Jiménez y El Tri no parece llegar a buen puerto. Luego de que el Wolverhampton Wanderers le negara el permiso para que el delantero azteca vistiera los colores de México, la FIFA podría sancionar al equipo de la Premier League, pero en todo caso el principal afectado sería el azteca.

Según la agencia EFE, los platos rotos lo pagaría el delantero mexicano. Los estamentos de la FIFA estipulan que en caso de que un equipo decida no ceder a un futbolista con su selección, dicho jugador sería afectado con cinco días sin poder jugar un partido. Bajo estas circunstancias, el Wolverhampton no podría contar con el azteca para el próximo duelo contra el Watford.

No Raúl Jimenez

No Hirving Lozano

No Diego Lainez

No Tata for 2 games

No fans at the Azteca

I’ll take 7 points out of 9. Especially with Mexico being 2 points above 2nd/3rd place pic.twitter.com/GGAJDvZHhP

— The Colorful Kit (@TheColorfulKit) September 9, 2021