Travis Barker asegura sentirse “invencible” cuando está al lado de Kourtney Kardashian

Travis Barker ha tenido ocasión de recorrer el mundo en varias ocasiones de forma reciente y a través de un medio de transporte del que tradicionalmente ha renegado, el avión. Y es que el afamado baterista de la banda Blink-182 sufrió un accidente de aviación en el año 2008 que, comprensiblemente, desembocó en un irrefrenable miedo a volar: algo que trató de evitar a toda costa hasta que conoció y se enamoró de su actual pareja Kourtney Kardashian.

En su última entrevista a Nylon Magazine, el artista ha querido acreditar directamente a su chica como la responsable de que ahora sea capaz de manejar con maestría esos nervios y la tensión derivada de tener que montar en una aeronave. Travis asegura sentirse “invencible” cuando va de la mano con su afamada novia, y eso explica que en los últimos meses hayan viajado juntos a destinos tales como Italia, Francia y hasta Bora Bora. Según sus declaraciones, el rockero está dispuesto a hacer de todo para complacer a la hermana mayor de Kim Kardashian y fortalecer su historia de amor.

“Sigue siendo algo muy nuevo para mí, pero tener algo que me da fuerzas y me ayuda a superar esos obstáculos tan traumáticos es fabuloso. Ella es la persona que me aporta todo eso, me siento invencible cuando estoy a su lado. Es algo que jamás había imaginado. Nunca me había planteado volver a montarme en un avión. Pero cuando me dijo que quería recorrer el mundo con ella, le contesté: ‘Cuando quieras volar, yo te digo ahora que te acompañaré. Avísame con 24 horas de antelación y lo haré. Haré todo lo que sea necesario contigo'”, ha declarado Travis a la citada revista.

