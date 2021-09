Denny’s regala 1,000 panqueques al día a víctimas del huracán Ida

El huracán Ida ha afectado a una gran parte de Nueva Orleans y Louisiana, en donde dejó a cerca de 46,200 personas sin electricidad y a más de 111,600 con necesidad de los apoyos que el gobierno da en casos de desastres.

Ante esta dramática situación, cualquier ayuda es bienvenida, y algunas empresas están haciendo lo posible por hacer su aportación. Este es el caso de la cadena de comida rápida Denny’s, que está dando panqueques gratis a las víctimas.

La famosa cadena de restaurantes llevó una sucursal móvil de 53 pies de largo que está sobre un camión hasta la población de LaPlace, Louisiana. Desde este camión, Denny’s ha estado sirviendo 1,000 panqueques al día.

In addition to giving back to frontline workers in LA, we’ve been up to something exciting as part of our “Feeding Heroes of LA” tour. Tune in tomorrow for a familiar face! pic.twitter.com/yoeqyaOUc4

— Denny's Mobile Relief Diner (@DennysMRD) February 24, 2021