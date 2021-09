VIDEO: Biden llamó a la unidad de los estadounidenses tras los 20 años de los atentados del 9/11

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, priorizó este viernes la unidad de los estadounidenses y dejar a un lado el miedo durante un mensaje a la nación grabado en conmemoración del aniversario 20 de los atentados del 11 de septiembre que se llevará a cabo el sábado.

“Para mi, la lección principal del 11 de septiembre es que, cuando somos más vulnerables, en el ‘tira y afloja’ que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos. La unidad es nuestra mayor fortaleza (…) No debemos tener miedo”, expresó el mandatario mediante un video publicado en su cuenta en Twitter.

Como parte de la logística presidencial el sábado, se tiene previsto que visite la ceremonia de conmemoración donde se produjeron los ataques terroristas: Nueva York, Shanksville (Pensilvania) y el Pentágono; sin embargo, no ofrecerá declaraciones, prefiriéndolo hacer mediante el discurso de este viernes, indicó la Casa Blanca.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021