Quién era Brian Sweeney, la víctima del 9/11 que le dejó un emotivo mensaje a su esposa antes de morir

Este sábado se están cumpliendo ya 20 años de los ataques del 11 de septiembre, el cual dejó como saldo la pérdida de 3,000 vidas humanas.

A lo largo de estas décadas hemos conocido y escuchado cientos de historias fascinantes acerca de las víctimas del llamado 9/11, llamando mucho la atención, sobre todo, aquellas de los pasajeros que volaban en alguno de los aviones de United Airlines (UA) que terminaron estrellándose contra las Torres Gemelas y quienes aprovecharon sus últimos minutos de sus vidas para despedirse de sus seres queridos, ya sea con una llamada telefónica o con un mensaje de texto.

Un hombre llamado Brian Sweeney, el cual era pasajero del vuelto 175 de UA, fue una de las víctimas mortales del atentado del 9/11 y a lo largo de estos años, su historia de amor ha sido contada y recordada.

¿Quién fue Brian Sweeney?

Aquel 11 de septiembre de 2001, Brian David Sweeney abordó el vuelo 175 de UA en Boston para dirigirse a Los Ángeles.

Sweeney había sido piloto en la Marina y había trabajado como instructor en TOPGUN, Miramar, California. Fue dado de baja de la Armada en 1997 tras un accidente que lo dejó parcialmente paralizado.

Pero esto no impidió que el hombre pudiera hacer su vida. 7 meses antes, conoció en un bar de Philadelphia a una chica llamada Julie Sweeney Roth, quien asegura que desde el primer momento que lo vio, se sintió atraído por él, debido a su 6’3 de estatura, su camilla de mezclilla y una gorra de béisbol.

Tras 7 meses de relación con Julie Sweeney Roth, finalmente se mudaron a vivir juntos y en poco tiempo se casaron.

En febrero de 2001, Brian y Julie se mudaron a Cape Cod, Massachusetts, donde ella trabajaba maestra de secundaria y él era contratista de defensa; por su trabajo, una vez a la semana, Brian debía viajar a Los Ángeles.

En cuanto Sweeney se percató que el avión en el que viajaba había sido secuestrado, le envió un mensaje de voz a su esposa que decía lo siguiente:

“Jules, soy Brian. Escucha, estoy en un avión que ha sido secuestrado. Si las cosas no van bien, y no se ve bien, solo quiero que sepas que te amo profundamente. Quiero que lo hagas bien, que la pases bien, lo mismo con mis padres y con todos, y me encantas y te veré cuando llegues. Adiós, nena. Espero llamarte”.

Luego, el avión en el que viajaba este hombre se estrelló con una de las torres que conformaban el World Trade Center.

“Era un guerrero, y simplemente no creías que algo como esto pudiera llevárselo. Así que mantienes la esperanza hasta que sea validado de alguna manera. Y todo lo que necesitaba era ese mensaje y creo que él lo dejó muy desinteresadamente. No creo que lo haya dejado hasta que supo que no volvería a casa”, comentó Julie en una entrevista hace tiempo para el Museo y Memorial del 9/11.

“Fue su última petición para mí, y su última forma de hacerme saber que iba a ser estaba bien y que él creía que me volvería a ver. Y eso es todo lo que necesitaba saber”, agregó la mujer, quien asegura haber sentido tranquilidad al momento de escuchar el mensaje.

“Estoy agradecida por eso, tan agradecida por ese mensaje porque al menos sé, sin la menor duda, lo que estaba pensando. La calma en su voz me calmó, así que tengo eso. Y porque está en un mensaje. Puedo compartirlo con cualquiera que quiera escucharlo. Y es muy poderoso. Hizo declaraciones muy poderosas con ese mensaje”, sentenció.

Años más tarde, Julie encontró de nuevo al amor, se casó y tiene 2 hijos. Actualmente trabaja como maestra sustituta y voluntaria en el Museo y Memorial del 11-S.

